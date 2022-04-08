高雄市長陳其邁今(8)日與海洋委員會主委李仲威，及中信造船董事長韓碧祥等人，出席「安平級巡防艦旗津艦交船、第5艘八里艦命名下水暨100噸級巡防艇交船聯合典禮」，中信造船建造之第4艘600噸級巡防艦提前交船，並為CG606巡防艦命名，陳其邁說，國艦國造政策至116年將建造141艘海巡艦，對高雄造船業升級至關重要，也展現高雄造艦實力。

陳其邁表示，台灣位於太平洋第一島鏈，可以說是在戰略的最前線，為確保國人海上生命財產安全、向海洋發展，蔡英文總統就任後開啟國艦國造政策， 107年至116年，10年將會建造141艘艦艇，總噸位超過33,000噸，對於高雄整體造船產業非常重要，他相信未來在捍衛藍色領土、保障漁民權利、守護台灣主權，高雄造船業將扮演捍衛藍色國土艦隊的重要角色。

他也提到，從他擔任行政院副院長，短時間來到中信造船3次，今日是旗津艦交船、八里艦命名。他肯定高雄造船產業在造艦技術、施工品質，甚至船艦維護，都扮演領先角色，可謂高雄的護市神山，創造很多就業人口，相信在政府的支持下，除落實國艦國造政策，也提升高雄造船產業的轉型升級。

本次聚焦安平級巡防艦，展現下水磅礡氣勢，旗津艦投入南部機動海巡隊，執行護漁、維權任務；同船型CG606艦則命名為「八里艦」，未來將配置於北方海域，執行海域巡弋任務。該型艦以海軍沱江艦為基礎進行改良設計，蒲福風力耐受級數提升至9級，最快航速達44節以上，並增設最大射程達120米高壓水砲；搭載專利設計自動扶正艇，快速執行救生救難、越界漁船登檢及驅離等海巡勤務，同時配備1門鎮海火箭彈武器等系統，肩負捍衛海疆之責。

另外，新造100噸級第2艘巡防艇-10088艇，則配合海巡任務需要進行設計改良，船長達40公尺，比舊型100噸艇更長更大，採用硬稜泌船型，大幅提升耐浪性，左右舷外板包覆大型防撞碰墊，強化巡防艇的登檢強靠衝擊。另為提高西北海域勤務密度與能量，將配置新竹海巡隊，強力取締越界作業的船隻，嚴防非洲豬瘟級新冠肺炎入侵，堅守國境安全第一道防線。