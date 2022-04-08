歹路不可走！ 16歲少年加入天道盟 想退遭逼簽20萬本票

1名16歲少年嚮往混黑幫，在友人介紹下，加入37歲奚姓男子擔任分會長的天道盟太陽會台北分會，但少年發現奚男個性火爆，某次在賭場輸錢，竟然胡亂怪罪1名小弟，要他代還240萬，此外該會另涉及多起暴力討債，少年害怕想退出，奚以「知道我們很多事，還想說走就走」為由，逼他繳交20萬「退會費」北市刑大循線追查，日前在新北市板橋區逮捕奚在內的9嫌。
北市刑大偵二隊日前獲報，奚姓男子去年接任太陽會台北分會長，為壯大聲勢，在新北市板橋一帶大肆招兵買馬，吸收未成年、中輟生加入。
奚另開設地下天九牌賭場，但某次在裡面輸錢，竟胡亂怪罪現場小弟，要他代還其240萬賭債，最後該名手下還不出錢，飽受恐嚇打罵後選擇逃走。
警方調查，台北分會另涉及地下錢莊放款，以月息30％左右的重利借給需錢孔急者，對方還不出錢，即指使小弟前往討債，除上門潑漆外，也會將對象押至堂口打罵、恐嚇。
1名16歲中輟少年加入該會後，因覺得幫派不如想像，加上害怕奚男，日前表達想要退出，不料先遭奚開會公審，將他痛打一頓，再即以知道太多公司事情為由，要求少年拿出20萬「退會費」，最後還逼迫對方簽下本票。
北市刑大經連月蒐報，7日兵分多路前往新北市，逮捕奚嫌在內的9人，起獲空氣槍、開山刀、狼牙棒、象徵該會的「天蠍」分會旗幟等證物，全案依組織犯罪、恐嚇取財、重利等罪送辦。
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