新北市今有146例確診個案，新北市衛生局今也公布相關足跡，其中好樂迪ktv板前店和台北重陽店、Costco新莊店、樹林秀泰影城、八條壽司三峽旗艦店等都涵括在內。（新北市衛生局提供）

新北市今有146例確診個案，新北市衛生局今也公布相關足跡，其中好樂迪ktv板前店和台北重陽店、Costco新莊店、樹林秀泰影城、八條壽司三峽旗艦店等都涵括在內。（新北市衛生局提供）

新北市今有146例確診個案，其中30例新增足跡相關採檢陽性、79例居隔採檢陽性、37例居隔陰轉陽。新北市衛生局今也公布相關足跡，其中好樂迪ktv板前店和台北重陽店、Costco新莊店、樹林秀泰影城、八條壽司三峽旗艦店等都涵括在內。

衛生局指出，案25936本月2、3日曾至霸味薑母鴨永和店、饗泰多泰式風格餐廳永和比漾廣場店，案25946本月4、5日曾到晨間廚房新莊仁愛店，案25954本月3日曾到好樂迪ktv板前店，案26113本月3、4日曾到非常泰板橋大遠百店、夏慕尼新香榭鐵板燒板橋民生店，案26115本月4日曾到新馬辣經典麻辣鍋板橋遠百店。

另外，案25397本月5日曾到Costco新莊店，案25578本月3日曾到樹林秀泰影城、鱻宴生猛活海鮮中華路店，案25579本月2至5日曾到711華富門市，案25581本月2至4日曾到北村豆腐家土城日月光店、NU PASTA樹林北大店、NET土城摩漾店，案25645本月4日曾到義式古拉爵板橋新站店，案25843本月5日曾到好樂迪ktv台北重陽店、三重區正義北路鍋藏精緻鍋物。

案25309本月4日曾到美麗新廣場淡海館，案25376本月4日曾到淡水區博愛街八番日式燒肉、新莊中平店壽司郎，案25634本月3、4日曾去星光大道ktv，案25666本月3日曾到八條壽司三峽旗艦店。