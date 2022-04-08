威剛(3260)3月合併營收32.55億元，月增2.16%、年減2.95%。累計第一季合併營收97.61億元，年增7.31%、季減3.97%。3月雖面臨全球政經局勢動盪，單月仍繳出月增成績單，惟短期因總體經濟變數未減，公司預期4月營運將受一定程度的波及，但電動車及電競等新產品進度穩定的助益下，下半年表現仍將優於上半年。

外資周四大動作賣超，威剛周五震盪收穩持平，站穩5日線之上。

新冠疫情變種病毒肆虐未歇，通膨巨獸即接棒來襲，加上俄烏戰爭引爆，全球經濟於2022年第一季遭遇多重變數圍攻，記憶體景氣走勢也隨之上下波動。尤其是大陸華南、華東一帶疫情迅速擴散引發的上海、昆山、蘇州、深圳與東莞等地封城措施，導致物流堵塞的問題更趨嚴重，生產線的量能被迫壓縮，實體通路營運也大半喊停。同時，在通膨的快速蔓延下已對全球消費力帶來影響，加上俄烏戰情延燒擴至歐洲，傳出不少電子大廠下修全年出貨目標並砍單因應。連帶地，威剛對第二季的記憶體合約價預期也轉為持穩，現貨價則將隨短期的疫情封城發展而來回修正。

中長期來看，5G基礎建設布建與應用持續增溫及DDR5穩步邁入世代交替的方向不變，加上全球淨零轉型的需求驅使電動車市場快速成長，都將大幅擴增記憶體的消耗量。威剛認為短期大環境變數雖造成小幅波動，但DRAM市場長期供需平衡甚至短缺的狀態仍是產業主流共識。

分析威剛3月營收結構，DRAM產品營收仍站穩16億元以上，達16.28億元，年增14%，占3月營收比重為50.02%，SSD占比27.59%，記憶卡、隨身碟及其他為22.39%。累計威剛今年第一季合併營收達97.61億元，較去年同期成長7.31%。第一季DRAM的營收貢獻為50.1%，SSD為30.59%，記憶卡、隨身碟及其他產品占比19.31%。

ADATA威剛攜手旗下電競品牌XPG共同參加2022年德國紅點設計大獎(Red Dot Design Award)評選，秉持勇於挑戰突破並實踐創新的品牌精神，締造參加紅點設計大獎的自我新高峰，再締榮光紀錄，共有六項產品抱回大獎，XPG獲獎產品包含SLAYER DDR5電競記憶體、CASTER DDR5電競記憶體、ALPHA電競滑鼠與PRIME電競滑鼠；ADATA獲獎產品則包括ELITE SE920 USB4.0外接式固態硬碟與ELITE SE880外接式固態硬碟。威剛產品行銷處資深處長陳志瑋表示，今年有六項產品獲得Red Dot設計大獎肯定，證明ADATA善於洞悉消費者需求，不論是記憶體、電競滑鼠或外接式固態硬碟，皆擁有深厚的創新研發與設計能力。

當中XPG CASTER DDR5電競記憶體，以7000MT/s超高速突破極限，XPG CASTER系列DDR5電競記憶體，外觀設計以俐落的線條搭配大型三角形的RGB發光區，並輔以質感鎢灰塗裝，打造出極具科技感、未來感的新世代DDR5電競記憶體。性能表現上，XPG CASTER的速度從6400MT/s開始，並提供高達7000MT/s的超高速版本，可以讓玩家們盡情體驗DDR5的極速快感。除此之外，為不同玩家的喜好，XPG CASTER推出無光效標準版與RGB光效版，盡情展現個人風格。