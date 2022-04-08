竹南鎮山佳國小武術隊經常在縣內活動中表演。（謝明俊攝）

苗栗縣縣長盃武術錦標賽8日在苗栗市巨蛋體育館登場，小武術家們利用時間熱身。（謝明俊攝）

武術老師賴昌秀表演滿江紅劍。（謝明俊攝）

武術老師劉育麟表演太祖長拳。（謝明俊攝）

小朋友們打起拳來有模有樣。（謝明俊攝）

小朋友們打起拳來有模有樣。（謝明俊攝）

苗栗縣縣長盃武術錦標賽8日在苗栗市巨蛋體育館登場。（謝明俊攝）

苗栗縣政府積極推動縣內各級學校學生自幼開始習武健身，風氣相當興盛，還擁有全國唯一武術專業學校─福興武術學校，縣府為了推廣延續國術命脈，8日舉辦縣長盃武術錦標賽，今年共有33所國中小及高中，442名選手參賽，還有來自新竹市及台中市的學校前來共襄盛舉，苗栗縣長徐耀昌開幕致詞鼓勵小選手習武強身，讓傳統武術永世傳承。

日前，客委會主委楊長鎮親赴苗栗縣頭份市徐驤紀念公園致祭抗日烈士徐驤，徐驤18歲中秀才，另外還跟隨族中長老習拳術，是少有的文武全才，後來為了扺抗日本人侵略台灣，組成田賦軍抗日，徐驤作戰勇猛非常，手腳俐落，四處征戰，都全賴年輕時開始習武所致。

因此，早年苗栗客家人入山墾荒，為保護自身、抵抗外侮，經常習武自衛，成為客庄中重要的課目，客庄習武風氣本就興盛，流傳至今，教習武術課程也成為苗栗縣教育界的特色，其中像是竹南鎮山佳國小、照南國小的武術課程，都有相當時日，相當有成效，習武同學經常在縣內活動公開表演。

苗栗縣政府非常重視武術教育課程，除了創有全國唯一的福興武術學校以外，更每年舉辦縣長盃傳統武術錦標賽，集合全縣教習武術的國中小學及高中學生同場競技，並歡迎外縣市學校學生同來切磋。

今年的武術錦標賽，8日在苗栗市巨蛋體育場登場，剛好在前一天，縣府在同1個場所舉辦了文狀元複賽競試，緊接著第2天又舉辦武術競賽，顯示苗栗縣政府文武兼備的教育理念，不僅念好書也要強健身體。

今年共有33所國中小及高中、442名同學上場競技，其中還包括來自新竹市及台中的學校學生同來共襄盛舉，縣長徐耀昌致詞時表示，苗栗縣多年來推武術教育卓然有成，並受各界肯定，期望參賽同學，持續精進武術、武德，訓練強健的體魄，傳承中華固有武術文化。

今年比賽指定項目包括：五步拳、少林拳、忠義拳、中興拳4種套路，還有拳術、兵器等傳統武術等項目，不少學校學生展現熟練的套路動作，精神抖擻，架勢十足，展現苗栗縣武術扎根教育的成果。

苗栗縣縣長盃武術錦標賽，武術老師劉育麟表演太祖長拳