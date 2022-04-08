前總統府資政彭明敏教授於今早辭世，蔡總統今表示，令人哀慟。彭教授不僅是法學界的國際知名學者，更是台灣民主的先驅，他的人格和信念都啟蒙了一個又一個世代的台灣人。

蔡英文今在臉書指出，當年，彭教授率先提出《台灣自救運動宣言》，盼望台灣實行民主政治、成為自由世界的一份子。在過去噤聲的時代，這樣不畏打壓的行動顯得難能可貴。

她說，儘管因此遭遇禁錮、被迫流亡海外半生，彭教授始終為台灣的民主自由而努力。彭教授終其一生對台灣民主自由的追求，不只見證了台灣的民主歷程，他的每一步，更為台灣的民主寫下歷史。

她指出，現在的台灣是自由繁榮的民主國家，也是自由世界的夥伴，在這當中，都有彭教授一生的貢獻。

她說，「我曾對彭教授說，他的人格和叮囑我會謹記在心，未來，我們也會繼續傳承彭教授對台灣的熱愛，堅守民主自由，努力打拚，讓台灣成為更好的國家」。