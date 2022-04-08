歌手張惠妹演唱會驚傳確診足跡，但有民眾座位在1、2樓卻沒有收到細胞簡訊，後續還要7個演出場次，外界擔心恐現防疫漏洞。衛福部長陳時中表示，細胞簡訊由地方政府來做，也許他們有匡列或分區來掃，當然如果自己認為有足跡在，有症狀可以去PCR採檢或買快篩。

陳時中強調，疫情規模變比較大時，自主應變是很重要的事情，以前都是要等著人家交代你怎麼做，現在最好能轉變成自己該怎麼做；自主應變做得越好，全民防疫就好，「我們對這個有信心，經過2年多的抗疫，全民的意識是很高的，但有時候從以前習慣到現在，會等著別人通知，但其實自己有訊息就可以做，也可以把訊息和親密接觸的朋友來分享。

陳時中日前表示，家用快篩試劑未來將取代PCR或交替使用，但有不少民眾認為，一份售價300元實在讓荷包吃不消。他今天指出，價格是一定要降的，目前正在與各製造廠商和進口廠商盤整資源，並計算大規模使用需要的量，再決定是否徵用，或以何種方式徵用，至於價格是一定要降的。

媒體追問，家用快篩試劑價格要降到多少才合理？陳時中表示，政府即使徵用，也是某種程度的商業行為，基本上要合意制，在徵用時有些營業必要開銷會降低，會合理的降低價格，讓大家取得的費用能夠更低、更方便。