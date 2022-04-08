怡和國際去年稅後淨利0.66億 年增一倍 15:242022/04/08 工商 林憲祥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 太陽能板大廠怡和國際（7590）去年業績亮眼，全年營收3.82億元、年增31.72％，稅前淨利為0.86億元、年增104.76％，稅後淨利達到0.66億元、年增一倍，EPS為0.87元，優於前年的0.72元。 開拓太空產業 華通、同欣電潛力大 怡和國際跨足太陽能 營運加分 #怡和國際 #增一倍 #稅後淨利 #太陽能板 #業績亮眼 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 權證星光大道－漢磊 投信青睞漲勢強 04:102022/03/28 證券．權證 偏光片廠去年獲利 寫佳績 04:102022/03/29 證券．權證 搭PCB廠擴廠商機 設備廠 全年業績不看淡 04:102022/03/28 證券．權證 大學光 連兩年賺逾半股本 04:102022/04/01 證券．權證 中租全民電廠二手布告欄 一百餘片太陽能板待售 19:332022/03/31 財經 連14買，推升股價創25年新高 玉山金 外資持股比攀至38％ 04:102022/03/30 金融．稅務 《國際產業》防陸太陽能板洗產地 美國擬對東南亞4國加徵關稅 14:482022/03/29 財經 第一金 海外聯貸報捷 04:102022/03/27 證券．權證 綠能崛起 怡和國際周漲近三成 04:102022/03/26 證券．權證 8檔入列淨利千億俱樂部 04:102022/04/01 產業特刊 《其他電子》去年獲利攻高 洋基工程擬配息14元、殖息率逾7% 11:382022/03/31 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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