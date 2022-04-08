太陽能板大廠怡和國際（7590）去年業績亮眼，全年營收3.82億元、年增31.72％，稅前淨利為0.86億元、年增104.76％，稅後淨利達到0.66億元、年增一倍，EPS為0.87元，優於前年的0.72元。

開拓太空產業 華通、同欣電潛力大
怡和國際跨足太陽能 營運加分
#怡和國際 #增一倍 #稅後淨利 #太陽能板 #業績亮眼