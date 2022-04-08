2022年首季因戰爭及極端氣候影響，小麥期貨價格最高漲90％、玉米與黃豆也漲逾30％，群益期（6024）掌握農產品價格變化，2021年起舉辦數場「搶金、搶油、搶糧」說明會，導引客戶利用CME交易所的相關期貨與選擇權商品創造獲利，2021年度群益期農產品類商品交易量以42萬口創歷史天量，獲頒芝商所（CME Group）第一屆亞太區「芝商所農產品推廣週」之優秀合作夥伴獎。

2022年第一季小麥期貨價格最高漲幅達90％，玉米及黃豆也分別上漲36％、32％。深究漲價原因，在需求面上，經濟解封迎來需求的解放，加上各主要國家貨幣、財政雙寬鬆的政策，都刺激需求增長。

在供給面上，2021為反聖嬰年，北美、南美大範圍的甘旱，造成農作物良率偏低，冬季又有北極氣旋干擾，推升「黃小玉」價格，加上供應鏈問題導致運輸成本上揚、以及烏俄戰爭造成糧食供應短缺，農產品價格全面上漲，也帶動了一波交易熱潮。

群益期把握到以上農產品價格變化的關鍵因素，自2021年起舉辦數場「搶金、搶油、搶糧」說明會，並導引客戶利用CME交易所的黃豆、玉米、小麥的期貨與選擇權商品，來把握這波巨大的行情走勢，也創造許多客戶在「農產品獲利的傳奇」。

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