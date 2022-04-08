由魔方數位代理的首款西方魔幻MMO手遊《劍與魔龍》今（8）日宣佈遊戲將於4月中旬正式在雙平台上線，並同步釋出遊戲特色，帶領玩家進入西方魔幻世界。而事前登錄活動現正進行中，目前已超過30萬玩家熱情加入，凡是參加活動的玩家，即可獲得「華麗羽翼*1」、「鑽石*100」、「2倍經驗藥水*2」、限定頭像和氣泡等多重獎勵，助玩家一臂之力！

遊戲特色大放送

【開放世界 無盡探索】

3D場景建模，全方位無鎖定視角，有質感的角色，帶上遠古坐騎，自由探索魔幻大世界，無障礙馳騁新大陸，流暢無壓力。

【經典職業 多重轉職】

三大經典職業「精靈弓手」、「聖騎士」、「暗影法師」各個精美細緻，高自由度動作切換，釋放酷炫招式秒破絕殺，碎屏狂斬酣暢淋漓，還有個性訂製神器等，超燃打怪不容錯過。

【自由變裝 流光羽翼】

千人千面，百變造型，隨心搭配，盡顯個性，多樣化的服裝、飾品、強力裝備與外觀，讓玩家享受超高自由度換裝體驗。

【天神共進 拯救大陸】

坐騎、萌寵、天神酷炫登場齊養成，戰場羈絆同行，貼身跟隨給予溫柔守護，形象多變，究極進化戰力神攻，多種夥伴助力擊退魔龍。

【跨服競技 一觸即發】

動態鏡頭創造前所未有的戰鬥臨場感，鮮活的戰鬥帶來有重量的打擊感，瞬間破招秒殺，跨服PVP玩法及自由組隊，戰鬥體驗再創巔峰！

【社交系統 超多玩法】

豐富社交系統配合各種副本玩法，不論是交朋友、談戀愛、結婚等，都能在《劍與魔龍》世界中盡情體驗真實人生。

西方魔幻MMO手遊《劍與魔龍》即將火爆上線！遊戲特色大放送

事前預約突破30萬 更多獎勵與好康等你來拿

《劍與魔龍》事前預約活動火熱進行中，已超過30萬名玩家預約，如人數達 50 萬，不僅可以解鎖所有獎勵，還有機會抽中Switch、Phone 13 Pro Max、Play Station 5，以及美女實況主「魔理花」與「薇薇」親筆簽名照。而完成雙平台預約的玩家，還能額外獲得綁鑽及貴族尋寶令。喜愛 MMORPG 遊戲的玩家們，千萬不要錯過，參與預約搶先贏取豐富獎勵。

西方魔幻MMO手遊《劍與魔龍》即將火爆上線！遊戲特色大放送

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