時隔半年，萬丹泥火山再度噴發，噴發口緊鄰皇源聖殿。（林和生攝）

萬丹泥火山噴發，皇源聖殿被滾滾泥流包圍，民眾出入顯得小心翼翼。（林和生攝）

時隔半年，萬丹泥火山8日清晨5時許再度噴發，兩處噴發口就在皇源聖殿建物旁，泥漿洶湧，一早便吸引附近民眾前來圍觀，但考量疫情持續延燒，當地村長陳玉意苦口婆心勸告，「要來逗熱鬧可以，但是相關防疫措施都必須做確實」。

萬丹泥火山位於萬丹鄉及新園鄉交界，因此處地底蘊藏豐富天然氣，爆發時會有大量泥漿噴發而出，幾乎年年噴發，不過地點並不固定，這次是今年首次噴發。

陳玉意經村民通報後，第一時間先將泥漿引入水圳，避免波及附近田區，再透過水流將泥水稀釋引往下游。

鄰近稻田有農婦被通知後趕緊來到田區，不斷引水希望稀釋泥漿，她擔憂地說，一期稻不久後就能收割，因為泥漿鹽分高、不適合耕作，加上凝固後泥土無法透水、透氣，所以只能不斷加水，盼將損失降到最低。

由於此次噴發處就在皇源聖殿旁，泥流緊靠建物不斷沸騰，堂主張寶惠無奈地說，半年前噴發的泥流不久前才全數清除完畢，花了數萬元堆成一座「金字塔」，如今再度噴發，光等泥漿乾掉就要2、3個月，屆時又是一次大工程。

由於泥火山噴發點地點鄰近農路，擔心有民眾靠近會發生危險，廟方第一時間拉起封鎖線，且考量一旁就是建物，避免點火釀災，張寶惠說，只能等它自然噴發釋放，不過時間就會拉長。

泥火山噴發消息第一時間在村庄傳開，不少民眾騎著摩托車前來圍觀，還有家長帶著孩童就近觀察這自然景象，但近來疫情持續延燒，村長不斷提醒大家記得把口罩戴好，做好相關防疫措施。