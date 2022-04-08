前中職球員陳致遠轉型藝人，和老婆林秀琴一起上各大綜藝節目；林秀琴原住民血統的夫妻倆給人樂觀、好相處的印象，時常在節目上分享部落與交際趣事，反觀夫妻倆的副業小本生意也因不擅經營做不下去，慘賠700萬元，正積極工作償還債務。近日林秀琴在Facebook提到女兒的校園生活，語氣有些不滿，質疑學校的作業流程有疏失，恐怕導致學校學生染疫。

林秀琴今（8）日凌晨在Facebook發文，說女兒就讀的高中，隔壁班同學的母親有確診，那位確診媽媽的小孩是住宿生，和女兒的同班同學是住在同一間宿舍，兩位學生同住的當下，並不知道對方媽媽已經確診，學校事後也沒有匡列或隔離等處理，該同學照常到校上課，秀琴說女兒的同班同學非常有防疫意識，知道自己跟確診接觸者相處後，讓同班同學離她遠一點。

林秀琴強調連確診者的女兒都沒有被隔離，還讓學生去打掃因為隔離無法到校的班級，過幾天又傳出兼課老師確診，讓愛女心切的林秀琴不能接受。責問「請問貴校校長老師們，你們怎麼可以如此淡定看待這一切，人命關天。這麼嚴重的事，學校家長會長也沒看到你們聊起，學校有老師有學生家長確診這事。」，她說女兒上課都是坐大眾運輸，有可能會不小心染疫。

根據台北市的防疫標準全市有四個行政區達3分之1學校全校停課的標準，才考慮台北市全市停課。目前部分大學遠距上課，但高中仍是到校上課。

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