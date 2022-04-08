新北市今日新增146例本土案例，新北市長侯友宜表示，今天需要疫調感染源的新增個案有30多例，最多是中和地區有12例是到社篩站採檢驗出，還需要持續追查；另外三峽國小某師案件，今日新增30人確診，累計已213例。

侯友宜表示，新北確診個案中，30例是新增的，而居家隔離或陰轉陽的有116例。

侯友宜表示，市府透過不斷擴大匡列採檢，因為居隔數目有9600多人，居家列管數全國最高，也因為前段採檢匡列大，今天陰轉陽有37人，占確診數目的四分之一，也有很多外縣市感染後被匡列採檢，因為居住在新北被列為新北個案，總計有61例，只要大家全力以赴，就能克服。

侯友宜說，三峽個案今天新增30例，新增12例，其中18例是陰轉陽，慢慢穩定。

侯友宜說，3月29日起篩了2萬7500人，陽性144例，昨天篩2800多例，篩出來27個比平常高，要注意社區感染隱形傳播鏈 ，提醒長者盡快接種，保護自己。