廖老大的打龜號6日在台中高美濕地，零四測試中飆出8.72秒紀錄，成功打下大陸網紅杰尼龜8.93秒紀錄，廖老大6日更在直播影片中霸氣喊話，他只花了2個月讓打龜號創下8.72秒的戰績，只要大陸網友，任何人能在2年內，打下他的成績，他就捐出 453萬台幣當作慈善基金。

台灣賽車教父「廖老大」與大陸網紅「HG杰爺」隔空互嗆，比在0到400公尺加速間，誰的秒速快，敗者就捐100萬人民幣，6日廖老大在高美濕地舉行測試，「打龜號」以最快8.72秒的速度，成功打破「杰尼龜」8.93秒紀錄。

HG杰爺更遭網友抓包在廖老大的直播中留言「用嘴造8.72」、「車涯成績不敢拿出來，還說自己是亞洲紀錄，你要笑死我嗎？」、「等你們上傳車涯，我再叫eric刪你們的成績就好了！」

廖老大在最新上傳的影片中，公佈自己美國的車涯成績並提到，「只要杰尼龜要履行承諾捐出100萬人民幣當作慈善基金，要他公開大陸的車涯成績，絕對沒問題，但請「HG杰爺」先將自己的成績公佈給大家看清楚，8.93秒是你先創下來的，是不是應該先公告給大家？還是說這8.93秒是造假的？」

廖老大表示不管是杰尼龜，或是任何一位大陸網友只要有人能在2年內使用AD TT五缸發動機，在公開的觀眾、10家以上的媒體及一個合法的封閉道路前，打下他8.72秒的成績，廖老大就捐出453萬台幣當作慈善基金。