今年高雄市電影館將連續三年以邀請「電影、劇集製作職人」為題的「電影藝術講堂」，是高雄唯一專為電影從業人員及相關科系師生所推出的劇集製作專業課程，眾星雲集的陣容，亦使影迷引頸期盼；5/14(六)至6/12(日)「電影藝術講堂：拍影集」三堂藝術講堂大師雲集，含金量超高，包含金獎作品《火神的眼淚》、《我們與惡的距離》、《麻醉風暴》的製作人湯昇榮，將以《茶金》劇集為例，具體而微剖析打造炙手可熱影集的開發要點；金鐘獎戲劇節目導演《我們與惡的距離》導演林君陽再從導演觀點出發，共享如何挑戰高規格製作的劇本轉化；以及，由創造《茶金》完美時代氛圍的兩位美術設計賴勇坤、尤稚儀，現身拆解再現時代風華的魔法！四位重量級劇集製作職人齊聚高雄市電影館，以幕後工作與美學眼界，傾囊相授獨門絕技和經驗，為產業開往未來之窗。

「電影藝術講堂：拍影集」是高市電影館再度以大師講座策辦，並邀請台灣夯劇幕後職人，以各項電影專業開立；三場精緻而宏觀的講座，由「製作人」、「導演」、「美術」專業領域切入，講座內容由淺入深、從觀念到實作，宛如劇集產製的大補帖，無論電影專業背景工作者或影迷都將有相當收穫，主題內容將由重量級職人親選實例，採用首映即創造七大影音串流平台（OTT）收視冠軍的《茶金》個案分析，傳授難得業界經驗。