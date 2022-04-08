新北市議員江怡臻今天偕同桃園市議員參選人凌濤來到鶯歌永吉公園，希望從小小孩爸媽的需求出發，藉由新北市的成功經驗，推動桃園建設共融式公園，讓桃園的家長和孩童能有一個更安全、更好玩的空間。

凌濤表示，目前衛福部修正法規後，要求全國兒童遊戲場都須通過第三方安全檢驗，桃園區各里去年中也都收到函文。政府本預計2020年1月全面落實，但因中央的檢驗量不夠，8家機構需負擔3、4千座公園，2萬多個遊具，只能延至2023年1月，造成很多公園遲遲無法啟用，呼籲中央要做好配套措施。

凌濤說，希望未來桃園推動的公園，都可以逐漸汰換掉罐頭遊具，增加新的共融式遊具，但是，目前桃園市新設的公園，多以12歲以上為主，應多考量2至6歲孩童的需求，希望學習新北成功的經驗，把永吉公園的成功經驗，順利在桃園推動。

江怡臻表示，日前土城頂埔國小門口做了共融溜滑梯，但卻遲遲等不到檢驗完成，甚至也不確定能在100周年校慶時能準時啟用，代表遊戲場檢驗量能不足，無論公園升級或新建，都被拖遲進度，希望政府單位可以加把勁，可以給家長及小孩一個安全遊玩的空間；鶯歌和桃園也是共同生活圈，未來桃園有更多的共融公園，新北市民也可以過去遊玩。

永吉里林茂哲則說，永吉公園有許多特色的共融式遊具，包含尿布式的盪鞦韆、攀爬梯、共融式溜滑梯等，家長也有休息區，而這樣的成功經驗必須依賴市府與議員的共同合作，希望2位市議員能成功當選，為市民服務。