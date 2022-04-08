台中市衛生局長公布確診者足跡。（馮惠宜攝）

台中市目前有6校停班或停課。（台中市政府提供）

全台疫情延燒，清明連假後遺症紛紛浮現台中市8日新增本土確診個案7例，其中3例還未領有全國案號，且因已有學生確診或接觸到確診者，校園防線也宣告失守；目前除新社市立幼兒園、新社國小、新社高中國中部、弘文中學、沙鹿國中，與豐原高商6校停課；這也是這波疫情爆發以來台中市首傳校園停課。

台中市8日下午召開台中市防疫指揮中心記者會，市長盧秀燕說明，4例中有一位是80多歲男性（案26149）因住台北的兒子返家過節北返後確診，匡到採檢確診，而霧峰20歲（案26150）女性曾至新北拜訪親友確診；另，30多歲西屯男子 （案26252）和20多歲南區速食店員（案26253）為小琉球群聚相關案。

另有3例尚未有全國案號，其中1例為案26149的太太，2例為新社高中國中部兄妹，因與北部親友接觸確診，其中新社高中確診兩例，因一家8口分別就讀新社國小、新社幼兒園，以及新社高商，2確診者新社國中部停課10天，其中3校則是預防性停課1天。

另，弘文高中有學生接觸到確診者，沙鹿國中一名學生也因為清明掃墓與確診的表哥接解觸到，目前也是該班預防性停課1天。