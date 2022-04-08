政策立場向來偏向鷹派的聖路易斯聯準銀行總裁布拉德（James Bullard）對美國居高不下的通膨再度表達擔憂之意，他表示，儘管抵押貸款利率和政府公債殖利率已經上揚，但聯準會在對抗通膨方面仍然落後，他主張到今年底央行的聯邦基金利率應該從目前的介於0.25%～0.5%調升至約3.5%。這表示，他支持到今年底前再升息3個百分點，也就是在今年剩下的6次會議都各升息50個基點（2碼）。

布拉德今年在聯邦公開市場委員會（FOMC）具有表決權。

儘管聯準會僅把政策利率區間調升25個基點，至0.25%～0.5%，但兩年期美國公債殖利已經從3月1日的約1.45%上揚到周四的2.457%，30年期房貸利率也從不到3%的近期低點急升至接近5%。

布拉德表示：「我希望在今年下半年到達該利率水準，我們必須採取行動才能凌駕已經是央行目標3倍高的通膨，我們談論的是比長期以來更大的動作」。

這比他在3月會議上提出的升息速度更快，當時他認為聯邦基金利率應在年底時升至3.25%。

布拉德最新勾勒的升息路徑已經遠遠超出目前市場對聯準會的升息預期，使他成為立場「最激進」的央行決策官員。

根據芝加哥商品交易所集團（CME Group）的數據，聯邦基金利率期貨合約的走勢顯示投資人預期到今年底，聯準會將把其政策利率區間調升至2.5%～2.75%。

根據聯準會公布的3月會議紀要，在接下來的決策會議，「許多」決策官員已準備「一次或更多次」調升利率50個基點。

聯準會將於5月3、4日召開下次會議，市場普遍預期該央行屆時將升息0.5個百分點。

下周美國將公布通膨數據，由於俄烏戰爭導致汽油價格飆漲，3月消費者物價指數（CPI）年漲幅可能突破8%或更高。

除了升息之外，聯準會最快可能自5月起開始縮減持有的美國公債和抵押貸款證券（MBS），每月縮表高達950億美元。

部分央行官員認為聯準會透過縮表加重政策收緊力道，可能使聯邦基金利率上揚的速度放慢或幅度減少。布拉德對此表示，資產負債表的變化「已被市場吸收」，應該不會影響聯準會的利率決定。他並表示，就目前情況而言，烏克蘭戰爭應該不會影響聯準會對抗通膨的計畫。

芝加哥聯準銀行總裁埃文斯（Charles Evans）和亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克（Raphael Bostic）周四則發表相對鴿派的談話。波斯提克表示：「我們脫離緊急政策立場的時候到了，我認為我們讓政策接近『中性』立場是非常合宜之舉，但我們需要謹慎行事」。

埃文斯表示：「我相信我們可以達到『中性』水準，但我們不一定要超出我們需要去的地方那麼遠」。

埃文斯和波斯提克此前都曾表態他們支持聯準會收緊政策，也曾表態如有必要，他們會支持升息50基點。