中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨表示，未來將比照國際水平持續採購抗病毒口服藥，預計加買10萬人份以上，但有專家認為這個數量還不夠。陳時中今天表示「這是起碼，量會比這個大」，並透露抗病毒口服藥每份要價700美元，不會因為昂貴而不買，但計算的量可能要更謹慎。

目前國內已採購瑞德西韋8萬2000份，已有1萬2000份在手；默沙東口服藥Molnupiravir已採購5000份、輝瑞口服藥Paxlovid已採購2萬份，目前合計7500份在手。陳時中表示，輝瑞及默沙東抗病毒口服藥目前使用了132人份，效果都很好，使用後皆未出現重症情形。

陳時中昨表示，會比照國際水平持續採購抗病毒口服藥，預計加買10萬人份以上，但有專家認為這個數量還不夠。陳時中今天表示：「我是說起碼，當然量會比這個大。」現在重點是說如何取得，目前已經積極在進行中。

但他話鋒一轉表示，過去克流感一年使用50到70萬份，價格是700元台幣，去年流感劑只用了1000多份；而新冠肺炎抗病毒藥物是700元美元，計算的量可能要更謹慎，畢竟是很昂貴的藥物，「但我們不會為了昂貴而不買，還是要仔細一點計算。」