美國聯邦眾議院議長裴洛西原擬率團訪問亞洲，預訂10日抵台，中國外交部發言人趙立堅表示這將嚴重違反「一個中國」原則。對此，行政院長蘇貞昌今天表示，中國一向是蠻橫對世界各國主權行使外交活動指手畫腳，美國議長要來台灣，是為堅守民主價值努力，中國不必說三道四。

4月10日為《台灣關係法》立法43周年，外媒報導，美國聯邦眾議院議長裴洛西將率團訪問亞洲，預訂10日抵台，成為25年來首位訪台的美國眾議院議長。不過，據日媒報導，裴洛西發言人表示，裴洛西確診新冠肺炎，目前沒症狀，但計畫中的亞洲訪問行程將延後。

針對裴洛西原擬訪台一事，中國外交部發言人趙立堅7日表示，中方堅決反對任何形式的美台官方往來，國會也是美國政府的組成部分，如果裴洛西訪台將嚴重違反「一個中國」原則和中美三個聯合公報規定，嚴重損害中國主權和領土完整，嚴重衝擊中美關係的政治基礎。

對此，蘇貞昌今在立院備詢時表示，中國一向是蠻橫對世界各國主權行使外交活動指手畫腳，美國議長要來台灣，是為堅守民主價值努力，中國不必說三道四。

此外，國民黨國際部主任黃介正表示，不論訪團是官方或非官方，乘坐美軍軍機或民航航班，這對台灣國防安全都沒有直接且實質幫助，但能鼓勵國民心理替民進黨增加士氣。對此，蘇貞昌表示，很可惜，我們自認同為我國，不管在朝、在野，政界、學界，不管是在什麼場合，應該都對於支持台灣自由民主的活動共同表示歡迎，同時也應該一致團結對外，大家同聲比較好。

蘇貞昌說，不管在朝、在野，都應該知道台灣今天的自由民主是需要大家一起努力，朝野都應該和主流民意站在一起。