台南市今天新增5例，均與花蓮奧斯卡餐廳傳播鏈有關。其中，永康區一家三口3日至5日到花蓮，3日晚間9點於奧斯卡餐廳內用，夫妻跟2歲的嬰兒都確診，匡列3位接觸者；歸仁區2名男子確診則為2到5日去花蓮，3日晚間9點於奧斯卡餐廳內用，6、7日出現症狀後確診，共匡列122位接觸者。

市長黃偉哲指出，今天有2位確診者是高科技廠員工，因與家人去花蓮，跟花蓮奧斯卡餐廳跟確診者足跡重疊，造成永康一家三口染疫，歸仁區2名分別為20多位與30多歲男子染疫。他說，台南超過三分之二確診者都是去外縣市參加活動、旅行、喜宴確診，今天還有1名2歲嬰兒是被父母感染。

由於昨天跟今天都有高科技廠員工確診，因此，黃偉哲也呼籲，相關高科技廠主管能跟衛生局協商配合如何做好相關防疫指引，確保企業生產流程不受影響。

衛生局長許以霖說，永康區案25976、25977、26151，於3日到花蓮旅遊，當晚9時於花蓮奧斯卡餐廳內用，分別於5日、6日出現咳嗽、流鼻水、喉嚨痛等症狀確診，Ct值分別為12.3、21.2、15.2，匡列3位相關接觸者。

歸仁區案26152、26153於2日到花蓮旅遊、3日晚間9時於花蓮奧斯卡餐廳內用，案26152於6日出現症狀，因公司快篩陽性，安排至醫院採檢PCR陽性確診，Ct值13.14；案26153於7日發燒，至醫院採檢PCR陽性確診，Ct值15.4。

除了5名新增病例，今天也有4起外縣市確診者到台南足跡，包括新北市20多歲男、案25152於4月3日、4日到劉家莊牛肉爐、阿財牛肉湯、漁光浪集、深藍咖啡館等地；案25218為新北市未滿10歲男性，2日、3日與家人到安平文章牛肉湯、林百貨、7-11科工門市、陳家蚵捲、林永泰興蜜餞行、安平老街，匡列12人。

案26205為新北市20多歲男，3日、4日騎車到7-11東澓門市、燦坤永華二店、夏慕尼新香榭鐵板燒台南永華店；5日因新北市職場出現確診者被匡列居家隔離，7日採檢陽性，Ct值35，匡列79人。高雄市30多歲男性案25443，Ct值14.3，曾到過仁德服務區。

台南市今天新增5例，均與花蓮奧斯卡餐廳傳播鏈有關。(台南市衛生局提供／曹婷婷台南傳真)

台南市今天新增5例，均與花蓮奧斯卡餐廳傳播鏈有關。(台南市衛生局提供／曹婷婷台南傳真)