晶圓代工廠世界(5347)受惠晶圓出貨量增加及產品組合較佳，2022年3月合併營收雙位數「雙升」達50.68億元、刷新歷史新高，使首季合併營收達134.92億元，連9季改寫新高，季增幅度達公司財測中高區間，略優於外資及投顧法人平均預期。

世界先進公布2022年3月自結合併營收50.68億元，較2月42.44億元成長達19.4％、較去年同期35.83億元成長達41.42％。累計首季合併營收134.92億元，較去年第四季127.37億元成長5.92％、較去年同期91.8億元成長達46.97％，連9季改寫新高。

世界先進先前法說時預期，首季營收將介於132～136億元，約季增3.7～6.8％，毛利率介於47～49％、營益率介於35.5～37.5％，實際營收季增率達財測中高區間。財務長暨發言人黃惠蘭表示，3月營收強勁成長創高，主要受惠晶圓出貨量增加及產品組合較佳。

世界先進先前表示，由於客戶訂單需求仍相當強勁，今年可望維持高稼動率水準，將聚焦晶圓三廠擴產及晶圓五廠新產能建置，資本支出估暴增至240億元。首季月產能估季減2％、至約24.7萬片8吋約當晶圓，全年估增9％、至約314.8萬片8吋約當晶圓。

綜合外資及投顧法人看法，看好世界先進首季營收毛利率提升至48％，稅後淨利季增6.8～12.9％、年增79.3～89.5％，每股盈餘（EPS）估逾2.42元。全年營收成長19.9～27.4％、稅後淨利成長24～42％，每股盈餘估逾8.9元、有機會賺逾1股本。

不過，隨著近期半導體市況屢傳雜音，外資及投顧法人對世界先進後市看法轉趨謹慎，雖認為新產能透過簽署長約有助支撐價格，但未來欲進一步上漲不易，資本支出亦擴大加劇折舊壓力，若產業景氣出現明顯反轉，恐大幅影響獲利表現，營運風險明顯增加

美系外資日前出具報告，雖認為市場供需至明年將持續失衡，但鑒於近期市場及需求波動加劇，預期最快年底將出現部分小幅訂單調整。世界先進今年雖可望強勁成長，但因欠缺12吋產能使競爭力相對較弱，維持「中立」評等、目標價自138元降至128元。