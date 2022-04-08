林姓男子誤信網友，以為只要申辦網銀提供給對方用來匯款轉帳，就能輕鬆賺獎金，險些成為詐騙集團幫兇。(警方提供／謝瓊雲台中傳真)

台中市一名31歲的林姓男子，因無業在家，卻在網路謀職交友過程中，意外聽信詐騙集團成員說詞，前往銀行臨櫃開辦網銀帳戶，並設定約定轉帳功能，險些成為詐騙集團的幫兇。

林姓男子7天前在網路上認識一名男子，對方表示要幫他介紹輕鬆好賺錢的工作，但需要他提供網銀帳戶，只有有款項轉入再轉出，就可以分到獎金。林男與對方素未謀面，但卻十分心動，於是前往銀行準備臨櫃申辦開通網銀帳戶。

熱心的美女行員主動詢問林男開通網銀的用途？林男卻開始支支吾吾答不上來，還會先透過手機詢問新結識的網友之後，再做回答；美女行員立即警覺有異，通報警方到場協助。

台中市警局第六分局協和派出所警員林志成、盧彥羽到場後，告知林男遇到常見的網路交友詐騙手法，若實際提供帳戶給對方使用，恐將成為詐騙集團的幫兇，林男聽完員警一席話才恍然大悟，嚇到當場取消網銀申辦，不斷感謝警方及時到場，也強調再也不敢輕信陌生網友。

警方提醒民眾，網路交友應謹慎小心，勿輕易聽信對方之言詞，而遭詐騙集團利用，騙取辛苦賺來之血汗錢、或將帳戶交出，做為人頭帳戶使用，以免成為詐騙集團之幫兇，還要共同背負承擔詐騙刑責。