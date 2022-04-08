國民黨台南市黨部8日公布延後舉辦的第5、8選區議員初選登記日，11日起領表，13日至15日登記，預料第5選區以現任李文俊享保障名額，第8選區估計4人有意願，其中許至椿現任保障，其餘3人搶2席，成為國民黨在台南市唯一需初選競爭的選區。

國民黨台南市第5、8選區因為涉及婦女保障名額與謝龍介選市長問題，初選登記延後舉辦，8日公布11日開始受理領表，13日至15日為登記日。

國民黨2022年台南市議員初選登記冷清，所有選區中，僅中西、北區（第8選區）的初選登記意願者最多，預估有許至椿、姚正玉、高凱旋與蔡宗豪4人有登記意願，提名3席，其中現任議員許至椿獲保障，其餘3人搶2席，是台南市唯一需要競爭搶席次的選區。

第8選區成為國民黨至今台南市最有活力的選區，3名意願參選者都是初次登場，各人透過各種媒體型態積極曝光，爭取出線。

國民黨在善化、安定、新化、 山上、新市（第5選區）預計提名1人，因已有現任議員李文俊獲保障，預料不會出現競爭者。

國民黨台南市黨部主委林進旺表示，延後舉辦的第5、8選區初選登記，預估共有5人有意願投入，加上原本其他選區共13人登記，這次共有18人登記，將再徵召適合人選投入大新營區與原住民代表各1人，選後需與「黨友」合作，才能掌握議會過半席次。

林進旺表示，不論多少人登記，提名者都能當選才是國民黨2022年底的目標。