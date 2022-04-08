林秉樞對民進黨立委高嘉瑜施暴案上月28日首度開庭，林秉樞律師認為案件被控違反善良風俗部分，檢方未具體說明，其他案由僅是一般犯罪行為，當庭要求公開審理；新北地院審酌案情、被害人意願等，認為若公開審理，將有妨害善良風俗之虞，今裁定不公開審理。

裁定書指出，法院應注意被害者和其家屬隱私保護，且審理過程須由檢察官、被告、辯護人就相關證據資料逐一表示意見，攸關被害人身體隱私的證券資料，將進行有無證據能力檢視，法院需於審判中注意被害人隱私之保護，有不予公開之必要。

另外，本案涉及違反被害人意願，無故竊錄非公開活動和身體隱私部位，若公開審理，將有妨害善良風俗之虞。法官認為，林秉樞以本案所涉無妨害善良風俗等，認為不公開處分於法無據，亦有違背法律，但依刑事訴訟法規定，容有誤解，應予駁回，且不得抗告。

林秉樞涉嫌對高嘉瑜施暴、拍攝不雅照，新北檢今年1月依偽造文書、妨害祕密、傷害等8大罪起訴。林秉樞律師上月首度開庭時指出，林坦承犯下傷害罪，但僅是一般犯罪行為，沒有違反善良風俗問題，請求法官應該公開審理，若告訴人對照片有疑慮，可不公開照片。

林秉樞開庭時直指，不雅照是高嘉瑜提供給周刊，高嘉瑜律師團不希望公開審理，但對媒體宣揚、公開的正是他們。不過，高嘉瑜律師團認為，若採公開審理是二度傷害告訴人，質疑林的態度不是真心想認罪，且林在庭上直指不雅照都是由高提供，這都是胡扯。雙方在庭上展開激烈交鋒。

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