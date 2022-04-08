性學博士許藍方經營個人YouTube頻道，用專業的角度分享兩性衛教話題，加上外型亮眼，因此被封為「最美博士」，人氣相當高的她，是近年各大綜藝節目競相邀約的熱門嘉賓，許藍方近日更成了小S節目的固定班底，最近在節目上分享往日戀情經驗，悲吐被交往8年的男友劈腿，甚至因為一個數字，而得知小三已經懷孕。

許藍方成為小S節目《小姐不熙娣》班底，近日在節目上談論星座戀愛主題，她透露自己是水瓶座，很多時候都不太會管另一半，她但也因此有過慘痛經歷，吐露過去曾有一個交往8年的男友，最後是因為男方劈腿而分手，且最慘的是，發現對方偷吃時，小三已經懷孕。

許藍方曾經跟某任男友穩定交往8年，但男方卻偷吃，而發現他劈腿時，小三已經懷孕，甚至大膽在她買的車上自拍，許藍方透露，她是看到小三po的照片，上頭標示著「0.38」謎樣數字，一看到就預感對方已懷孕，0.38是胎盤的重量，最後證實真的如她猜測。

許藍方分享這則經驗，眾來賓聽了都很驚訝，表示：「不愧是學醫的」，而許藍方表示，事後她態度算平靜坦然，覺得既然事情已經發生那就算了，最後悔的是，她忘記將車子過戶回自己名下，白白幫男方繳了2年的車貸，小S聽了許藍方的故事後直搖頭，表示怎麼每錄一集，都覺得她非常需要幫助，「大家幫幫許藍方，看她需要什麼幫助，讓她回歸正常的生活」。