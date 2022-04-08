汽車傳動系統零件製造廠和大工業（1536）自結3月合併營收6.27億元，月增44.21％、年增15.74％，單月營收創近41個月來新高，重回6億元以上規模。

和大表示，3月起陸續調高產品外銷價格，反映高漲的運費與原材料成本，漲幅約5％～10％，可望大幅提升毛利率，第二季起獲利可望回穩。

和大指出，看好電動車銷量成長趨勢，將引領公司業績成長。和大指出，全球掀起電動車熱潮之下，再加上美系電動車大廠擴增產線需求及各國政府為落實節能減排目標、ESG及環保永續經營政策，使得全球各品牌車廠及新創車廠都加快電動車發展期程，並預期2025年先進國將電動車銷量將正式超越燃油車款，甚至在2030年停止生產燃油車。

為加速爭取電動車市場成長商機，和大表示，今年除持續加碼嘉義三廠設備投資外，和大已展開超前部屬計畫，第二季將正式啟動嘉義五廠新建工程，加碼投資33.85億元，規劃設置金屬科技廠及精密AI廠，預計2024年投產，挹注未來營運成長動能。

此外，和大表示，今年起將導入各廠利潤中心管理制度，強化各製造廠區管理責任與充分授權，以求發揮最大管理效能及營運表現，預期疫情因素如缺料、缺櫃、缺工、缺外包等應可陸續獲紓解再加上美系大廠訂單大幅回溫及新電動車客戶專案放量增溫，全年營收應可再創新高，逐步邁向百億企業大關。