為提升我國周邊海域漁業資源之研究能力以因應氣候變遷，行政院核准農委會水產試驗所建造3艘搭載新穎科研設備之漁業試驗船，以替代現有已逾使用年限之水試一號及海安號等2艘試驗船，並提升台灣東部洄游魚類資源調查能量。

歷經國際新冠肺炎疫情、造船市場大好及鋼價飆漲等不利因素，試驗船起造典禮於4月7日在印尼巴淡島、Vallianz控股有限公司旗下之PT United Sindo Perkasa造船廠舉行，由水試所長陳君如率相關主管及同仁出席視訊典禮。

水試所委託之專案管理及監造廠商，知洋科技股份有限公司，已提前於4月初啟程，經雅加達進駐巴淡島造船廠協助起造相關事宜。起造典禮在陳君如、船廠代表致辭，以及船東代表（監造工程師）、船廠代表與2個船級社，中國驗船中心CR及美國驗船協會ABS簽署起造文件後，由船廠代表及船東代表按鈕啟動切割儀式，正式開工起造。

水試所表示，氣候變遷的綜合影響，可能改變海洋基礎生產力、海洋魚類的分布和棲息水深、海洋生態系及沿岸湧升流強度等，這些海洋環境及漁業資源的變動監測等，均需漁業試驗船進行實地探測，以瞭解氣候變遷對我國周邊海域海洋漁業資源的影響，後續才能據以訂定因應氣候變遷的對策。

水試所指出，自1910年建造凌海丸號起，該所已陸續建造多艘漁業試驗船，4月7日起造的2艘試驗船做為百年來第19及20艘試驗船，除將延續前人辛苦奠定之基礎，也將提升基礎研發之能量，做出更多利國利民的貢獻。

水試所說明，2艘100噸級漁業試驗船預計將在2023年底交船。其中，澎湖中心100噸級試驗船將搭載多項新型探測設備，將可強化澎湖周邊淺礁、河口及臺灣灘之研究；東部中心100噸級試驗船也內建活魚艙及鏢旗魚臺，可強化洄游魚類資源調查。另一艘搭載先進科儀及國際航行能力之1,500噸級試驗船，也陸續於今年9月起造、預計於2024年中旬交船，屆時3艘試驗船將依其特性各司其職，為我國漁業永續及因應氣候變遷之基礎研究發展再創新局。