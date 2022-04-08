寫真女星「雞排妹」鄭家純擁有天使臉孔與E罩杯魔鬼身材，自我管理相當嚴格的她，連皮膚都長年維持白嫩無暇狀態，她曾赴日發展發行寫真集，加上大膽敢言，因此受到廣大粉絲擁戴，近年雞排妹拓展事業版圖，除了拍攝工作外，也主持YouTube節目，還創立個人品牌，，生活非常忙碌，但仍持續在社群分享生活點滴，昨晚(4/7)她就分享外出多日後返家，愛貓變得黏人的照片，但眾人看了紛紛歪樓，被她胸前的美麗風光吸引。

雞排妹近年開啟斜槓人生，砸千萬創立成人用品品牌「純色」，持續研發新商品，她更親力親為下海拍攝性感宣傳照，獲得廣大粉絲支持，首度推出商品開募資22天就破2千萬，雞排妹也大方酬謝粉絲，祭出「1分鐘98%全裸」影片回饋，皆大歡喜。

雞排妹透露連假後返家愛貓變得超黏人，但眾人都被她胸口美麗風光吸引。(取材自鄭家純臉書)

於公於私都行程滿檔的雞排妹，昨晚在臉書po文，透露清明連假期間她都不在家，終於回到住家後，立刻發現明顯變化：「貓貓變超黏人」，她還在留言區補上另一張照片，貓咪黏著她，表情相當哀怨，彷彿在抱怨主人怎麼能丟下他那麼多一樣。

而這兩張照片中，雞排妹只露出身體部分沒露臉，她穿著一件花灰色家居無袖連身洋裝，胸口開了大深U，露出纖細手臂與白皙的胸口，超兇雪乳呼之欲出，火辣身材立刻引起網友關注，po文不到1天時間已破2萬讚，眾網友不禁直呼羨慕貓咪，「我也想黏家純」、「沒有看到貓咪，目光全在家純身上」、「下輩子要投胎當家純的貓貓」、「放開那隻貓，有種對著我來」。