汛期將至，新北市副市長陳純敬於今（8日）上午10時許視察永和區防汛整備工作。（永和區公所提供）

汛期將至，新北市副市長陳純敬於今（8日）上午10時許帶領消防局、民政局、水利局、工務局等市府團隊，前往永和區永和抽水站視察運轉情形及國光路49巷防汛封路演練，陳純敬表示，落實事前準備相當重要，市府團隊會全力以赴，守護市民安全。

演練由永和區公所、新北市政府消防局第七救災救護大隊、光明里辦公處、永和分局等4個單位，動員50人參演，情境設定為午後強降雨警報：內容包括偵水志工巡查回報災情，永和區公所立即派出開口合約廠商前往排除抽水井異物，當積水已達警戒線時，指揮官下令警察分局派員進行交通疏導及管制，並進駐機具佈設管線及抽水機，排除道路積淹水避免災情擴大。

永和區長陳怡君表示，永和區住宅密集、巷弄狹窄，一旦災害發生搶救困難性相對較高，因此每年區公所都會進行防災演練，讓各搶救單位間的橫向連繫良好純熟，在第一時間將災害降到最低。近年來極端氣候經常瞬間降雨量過大，導致積水或淹水，造成市民財產損失，所以年度的防汛整備工作一向是公所重點工作項目，防災重於救災更是公所與各單位的工作目標。

陳純敬指示各單位，落實各項防汛整備工作，當颱風短延時強降雨來臨時，充分足夠的事前準備及救災資源，是保障市民生命財產安全最佳方式，防災優於救災的原則，不論是日常溝渠清疏、防汛砂包整備、對於易積水處所經常巡查周邊排水設施，務必將每一份事前防災工作做到位，以市民生命財產為第一優先考量，落實安居樂業，共創美好家園。