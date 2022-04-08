交通部4至6月推動四季交安專案第二季，鑑於交通事故案件有6成發生在路口，因此專案主題為「路口安全」，為降低路口交通事故，保護行人安全通行，並勸導汽機車禮讓行人，了解「路口慢看停、行人停看聽」的重要，桃園警察分局利用轄內辦理大型活動期間加強宣導；另外在行人頻繁穿越的重要路口，持續宣導行人過馬路「停、看、聽」，千萬不要變成低頭族。

桃園警察分局指出，「路口安全」的執法重點項目為「汽機車不停讓行人及視覺障礙者」、「車輛轉向不暫停讓行人及視覺障礙者優先通行」、「汽機車闖紅燈及紅燈右轉」、「行人未依規定行走行人穿越道」及「行人未依標誌、標線、號誌指示或手勢指揮穿越道路」等，在期前宣導方面將持續結合平面、數位電子平台、公益團體資源等多元管道，搭配創意文案進行規劃，並藉由網路社群媒體，主動宣導，以擴大推動路口安全觀念，提高民眾認知，減少違規行為。

桃園警察分局長黃富村表示，針對易造成死傷事故之違規行為，如酒醉駕車、車輛不停讓行人、危險駕車(嚴重超速)等，全面加強執法，以維護用路人權益及安全。