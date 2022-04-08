現代許多人都有喝咖啡的習慣，不過通常大家都是黑咖啡加奶泡或牛奶飲用，不過有民眾推薦好市多一款抹茶粉加入黑咖啡一起喝，竟然超好喝，不過有網友一看急勸不要，因為黑咖啡味道太重，會減少抹茶的風味，這樣有點浪費。

一名網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」表示，他見賣場一款日式抹茶粉，好奇提問「抹茶粉可以和咖啡一起泡嗎？還是可以加其它一起泡？」意外釣出許多饕客分享，將這款抹茶粉加入黑咖啡中，就能變成美味的抹茶咖啡，味道不會太甜，與某連鎖品牌的抹茶咖啡風味接近，覺得相當好喝。

也有人分享此款抹茶粉的其他搭配方法，「加熱牛奶超讚」、「咖啡、牛奶、豆漿皆宜」、「加鬆餅粉就變成抹茶鬆餅」、「我也會加在冰淇淋或是優格裡，加比菲多也滿好喝」。

不過也有網友急勸阻別這麼搭配，「超難喝，別」、「搭咖啡我覺得浪費了！因為咖啡味道重，會減少抹茶風味」；甚至還有人覺得好市多這款抹茶粉味道還好「我喝完好想退貨，但是他們已經很久不賣整罐只有加糖的抹茶粉了，還是忍耐喝完」、「這款已經有加糖、奶精、其他東西，喝起來抹茶味沒有很濃，覺得太甜」、「這款抹茶品質很普通」。