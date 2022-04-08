雖然印度也面臨通膨上漲的問題，但當地央行希望GDP(經濟成長率)能盡快好起來，故如同外界預估一般，印度央行8日還是決定將關鍵貸款利率，維持在創紀錄的低點沒變。

也就是說，印度的貸款或附買回利率維持在4%，同時，借款或附賣回利率也保持在3.35%不變。不過，印度央行把流動性調整機制(LAF)的利率走廊範圍，回到先前的50個基本點，也就是俗稱的兩碼。

外界解讀，印度央行沒有直接升息，但已經開始要慢慢收回超寬鬆的貨幣政策。因此，印度新的常設性存款機制利率為3.75%，至於4.25%則是邊際常設性機制的利率。

HDFC銀行認為，印度央行趨向升息的鷹派是有道理的，且下次會議中，會慢慢將立場轉為中性，附買回利率上調將比原先預估來得早。

因為不確定因素增加，印度央行將本財年的通膨上修至5.7%，比2月預估值還要多出1.2%。同時，也將2022至2023年的GDP預估，從之前的7.8%，調降至7.2%。

2022年迄今，印度通膨一直高於當地央行所設定的上限6%。因此，在部分國際已升息來抑制物價大漲的同時，印度還是處於低利環境，實行以經濟成長為主的政策。

印度10年期公債殖利率已大幅躍升至7.02%，同時，印度盧比兌美元匯價走強，目前在75.85價位附近。