苗栗縣長徐耀昌8日授旗身心障礙運動代表隊出賽，由領隊山佳國小隊校長陳財喜代表受旗。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌8日授旗身心障礙運動代表隊出賽，並致贈代表隊加菜金。（謝明俊攝）

苗栗國中職員傅美慧練習鉛球、鏢槍30多年不輟，毅力令人感佩。（謝明俊攝）

國立苗栗特教學校學生也代表參加滾球比賽。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌8日授旗身心障礙運動代表隊出賽。（謝明俊攝）

每2年舉行一次的全國身心障礙國民運動會，將在9日起至12日在台中市登場，苗栗縣這次派出127名選手參與10種競賽項目，其中，苗栗國中職員傅美慧從年輕時候就喜歡三鐵，專攻鉛球與鏢槍，至今30多年練習不輟，精神非常感人，國立苗栗特教學校也派出學生參加滾球比賽，苗栗縣長徐耀昌8日行前授旗，預祝所有選手旗開得勝。

縣長徐耀昌表示，全國身心障礙國民運動會，比賽項目是以帕奧項目為範圍，用意就是要鼓勵所有的身心障礙朋友，雖然身心有所不便，但是仍要把握機會習練強身，像2020年的障礙國民運動會，苗栗縣選手獲得7金、8銀、14銅的亮眼成續，替苗栗縣爭取非常大的榮譽。

這次參賽的選手中，任職苗栗國中的傅美慧，因手腳行動不便，但她從年輕時就不被身體不便所困，持續練習鉛球及鏢槍等項目，前後長達30多年，傅美慧今年已經56歲，仍然每天練習，堅毅的精神令人感佩。

傅美慧表示，她是在國中時期第1次接觸到鉛球運動，馬上就愛上這個運動，但由於她行動不便，只能立定原地推擲鉛球或投擲鏢槍，完全要依賴上半身的力量，剛開始因不懂用力方式，經常造成肌肉拉傷等問題，學校體育老師見她非常有心學習，主動教導她正常的動作及姿勢，讓她能到現在仍然活躍在田賽場上。

由於身心障礙朋友受身體限制，所以許多運動動作無法像一般選手一樣，像傅美慧的鉛球及鏢槍項目，必須完全依靠上半身的力量，另外，苗栗特教學校學生代表參加的滾球比賽，則是比賽投準為主，各式賽程都比照帕奧模式安排。

8日上午，苗栗縣長徐耀昌在縣府大樓大廳接見全體127名選手，為了安排選手們進出，縣府特別出動全國只要3部的大型復康巴士接送選手，並期望選手全力以赴，創造佳績。