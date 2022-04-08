基隆市新冠確診個案病例關聯圖。（基隆市政府提供／陳敬哲基隆傳真）

基隆市8日新冠疫情持平，共有31名確診個案，分別來自於中正區某工地有6例、台北市確診者相關有6例、教會群聚4例、某托嬰中心有2例、新北市職場相關有2例、小吃店相關有1例、鐘錶行家庭群具有1例、台北市職場相關有1例，台北市確診者足跡相關有1例，新北市確診者有1例，基隆市某工程行有1例，基隆市確診者相關有1例，待感染源釐清有1例。

基隆市長林右昌表示，中正區某工地6例中，有3例是家庭群聚匡列對象，有2例是社區接觸，職場中相關有1例；台北市確診者相關有增加趨勢，6例中2例是一家人，當中1人因身體不舒服，自行到醫院檢查確診，3例是一家人，跟先前確診案例有接觸史，全家去社區篩檢站採檢確診。

林右昌說明，某教會群聚4例原先都已匡列居家隔離，屬於家庭內群聚，沒有對外快擴散；新北市職場相關2例都因汐止區某職場有員工確診，個案自行快篩後到醫院採檢確診；小吃店1例是某視聽歌唱業工作人員，不屬於小吃店經營範圍比較是KTV，自己疑似有症狀到快篩站檢查陽性確診。

林右昌指出，某鐘錶行家庭群聚，也是自己快篩陽性，由衛生局安排PCR確診；台北市職場相關1例，是在內湖某公司內有員工確診，遭匡列居隔後因身體不適，回報檢驗確診；有1例是因與確診者在台北車站足跡重疊，收到細胞簡訊後，自行到社區篩檢站採檢確診。

林右昌指出，新北市確診相關有1例，因居住新北市表姊確診，通知採檢後確診，跟基隆市某工程行相關有1例，跟確診者曾經接觸，到篩檢站採檢確診，另有待釐清感染源有4例，有1例家戶接觸者因匡列確診。