日盛投信8日表示，近期俄烏戰事、中國大陸封城衝擊電子終端需求，FOMC會議記錄給予市場更清晰的政策方向，市場干擾聲不斷，但對於即將登場的美股重量級企業財報，將有助釐清市場雜音。美股重量級企業財報將自14日起密集公布，根據Bloomberg預估1Q22美國企業獲利年增率5.8％，增長幅度減緩，主要是基期逐漸墊高，以及疫情干擾商業活動，企業獲利雖趨緩，但仍在成長。

日盛精選五虎基金投資團隊指出，展望4月股市除升息、縮表、戰爭等利空持續發酵外，台灣及中國疫情亦干擾股市投資氛圍；接下來美股財報周即將登場，除了留意財報表現外，釋出的後市展望更是關注焦點，是否能帶起市場樂觀氛圍可特別留意。

日盛精選五虎基金投資團隊表示，根據金管會統計，上市櫃公司2021年營收、獲利表現皆創近10年新高，另截至3月底，台股現金殖利率有3.84％，加計股票股利，則殖利率高達3.96％，股市基本面佳，而主計處預估今年台灣經濟成長率4.42％，景氣依舊穩健成長。

日盛精選五虎基金投資團隊分析，台股整體本益比低於14倍，現階段評價相較其他市場更具吸引力，加上台股同時享有高成長及高息的雙重優勢，建議可逢低布局台股基金；產業方面，5G手機、伺服器、智能車以及金融族群預期將有較佳表現。