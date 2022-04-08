台翰（1336）今日公布2022年3月合併營收新台幣達1.95億元，較去年同期的1.23億元成長58.76％。2022年第一季合併營收為新台幣5.25億元，亦較去年同期成長39.35％。

根據國際數據公司（IDC）最新統計，2021年第四季全球印表機/事務機的出貨量達2,233萬台，雖整體出貨量年減17.6％，但仍較前一季季增達6.57％，觀察隨著各國商業活動逐步恢復，其中亞太地區印表機/事務機等產品需求亦持續提振。台翰表示，近年雖整體產業受疫情、船運運力、缺料等市場外部因素挑戰，觀察國際知名品牌仍持續投入新款多功能事務機，以保持該品牌良好市場佔有率，由於疫情擾亂整體供應鏈供貨穩定度，進一步加劇國際品牌客戶庫存水位偏低情況，尤其台翰旗下菲律賓廠及越南廠整體產能稼動率表現，隨著東南亞主要客戶加大回補庫存需求，挹注台翰單月營收已連續6月保持年成長力道，3月營收繳出年增58.76％之成績。

台翰進一步表示，第一季模具、塑膠射出成型等業務營收比重分別為6.63％、93.37％，其中首季塑膠成型業務銷售較去年同期明顯成長38.25％，首季為傳統印表機／事務機產業的出貨淡季，在既有客戶保持良好備貨需求，再加上多功能事務機新機種、3C產品機構件逐步出貨放量，有助公司營運正面，台翰仍持續深化旗下菲律賓廠與越南廠良好生產效益、同步嚴控整體營運成本、費用，以及優化內部管理等，戮力創造公司整體獲利能力表現精進。

展望2022年第二季，台翰維持審慎樂觀看法。東南亞國家隨著疫情解封，逐步復甦經濟之際，客戶維持投入資本支出計畫，有助於創造公司良好業務發展條件，台翰在主要客戶的需求下亦積極開發結合連網技術升級的新款事務機、以及亦積極尋找可再生或可降解的環保材料，來替代原本難以分解的塑膠材質，接軌全球綠色環境永續概念，有助於提升台翰於產業競爭優勢，公司仍持續穩健拓展整體業務持續向上，強化產品研發設計及生產量能，創造未來營運正向發展。