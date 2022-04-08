ING銀行發表最新評論指出，假如上海的封城措施只在整個4月持續，估計上海的GDP將損失6％，並對全國GDP帶來2％的損失。該行並將大陸2022年第二季的GDP年增率預測，由原來的5％降至4％，2022年全年預測則由4.8％調低至4.6％。

路透報導，ING銀行大中華首席經濟師彭藹嬈撰寫的評論指出，假設上海市的大部分地區都會出現陽性病例，並且病毒檢測將於4月大部分時間持續，這將意味著4月大部分的經濟活動將會消失，工廠無法正常運作。至於辦公室工作，尤其是金融業的員工則應沒問題，因為大多數員工可以在家工作，但不確定他們是否可以在隔離設施中正常工作，因為網路連接可能較差。

此外，因當局防疫措施非常嚴格，一人感染可能會影響整家工廠的人員。碼頭方面，如發現一人感染，港口也會暫停運作進行消毒。

不過，ING銀行預期地方政府及大陸政府應該會推出一些紓緩及刺激措施，應可為GDP帶來約1％至1.5％的提振。但該行又指，措施推出的時機至關重要，因目前當局會推出什麼措施尚不清楚，需要先看到實施情況，然後才能充分評估影響。但該行相信，大陸政府的措施，例如出口退稅，不會很快推出。

ING銀行預期，人行於第二季將定向降準50個基本點以支持中小企業。另外，若人行降息，預計幅度為20個基本點。