雲品國際酒店股份有限公司（2748）公告2022年3月合併營收1.73億元，年增21％， 2022年第一季合併營收為5.45億元，較去年同期增加7％。

展望2022年第二季，儘管國內疫情似有復甦，雲品仍持審慎應對的態度，4月適逢清明連續假期帶動國旅需求增溫，旗下日月潭雲品溫泉酒店亦保持高房價的表現，國旅的市場需求有延續周末例假日暢旺的氛圍，而去年遞延的婚宴與企業宴席也逐步恢復辦理，未來觀光業市況則需視國內疫情發展，以及依照政府的防疫策略走向而有不同發展。雲品也將持續落實館內消毒與相關防疫措施，在泰華施國際認證的清潔消毒標準下提供員工與客人安全無虞的消費環境。

雲品指出，三月受惠於雲品溫泉酒店住房成績穩定且維持高價，以及君品Collection宴會平台營收回穩，加上因疫情所遞延的宴會與外燴訂單大量回歸，三月份的周五與周末幾乎是一廳難求，故在農曆年後的傳統宴會淡季有優於預期的獲利表現。

此外，台中蘭克斯特於四月上旬正式開幕，宴會訂單並滿至2023年第一季，而桃園皇家薇庭也於四月中起將全面更新菜單，更能搶占桃園地區宴客市場。以首季的綜合表現來看，雲品在國旅競爭市場的環境下力求穩定成長與持續關注環境永續議題，旗下餐廳更陸續取得了AMOT食材溯源三星餐廳認證，落實永續、在地、安全的理念。

雲品進一步表示，為落實2015年聯合國提出17項「永續發展目標」（SDGs），旗下君品酒店的頤宮中餐廳、雲軒西餐廳與雲品溫泉酒店KEN CAN三間餐廳分別取得AMOT食材溯源三星餐廳認證，建立起「從產地到餐桌」、減碳及減少糧食運輸耗損等機制，使雲品的主要三間餐廳皆符合SDGs第12項「促進綠色經濟，確保永續消費及生產模式」，讓消費者可以認知到雲品積極維護地球生態環境與農業永續發展的堅強信念，在力求餐飲營收成長的同時，做出與其他飯店業者的差異化。