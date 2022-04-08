位在台北市敦南林蔭大道的精品酒店「慕軒飯店」，4月17日滿八周年，為分享生日喜悅，館內GUSTOSO義大利餐廳即日起至4月30日推出「尋找4月幸運星」活動，只要是4月壽星用餐享「同桌8折優惠」，若是4月17日與慕軒同日壽星，更享「四人同行一人免費」加碼再送「慕軒專屬特調」！此外針對手上還保有振興五倍券的消費者提供晚鳥優惠，凡在餐廳或酒吧消費滿500元直接送500元餐飲抵用券。

慕軒飯店2樓GUSTOSO餐廳以提供義式料理聞名，餐廳主廚Abraham Tsai以春天為題，推出一系列以歐陸半島菜色發想、結合台灣本土食材的美饌料理，用美食來撫慰好想出國旅遊的心。首先引領味蕾來至義大利半島享用帶著鮮綠色澤「三星鄉酥炸廣島牡蠣櫻花蝦白味噌蔥燉飯」，主廚匠心獨具嚴選台中豐原釀造白味噌，搭配宜蘭三星蔥、東港櫻花蝦、肥美廣島牡蠣與義大利米粒，燉飯吸收溫厚味噌及海鮮天然鹹味，轉化成具有日式風味的義大利燉飯料理。

另一道經典名菜「皮耶蒙特巴貝拉燉黑牛頰」，熬煮過程中加入雲林酸菜與台灣栽培的松本茸，費時燉煮、香氣濃郁迷人。接下來遊走至伊比利半島品嘗「加泰隆尼亞爐烤青森帆立貝海爐魚」，將直火炭烤去皮的紅甜椒、番茄、洋蔥、大蒜與松子、杏仁等堅果磨碎成泥，特別加入新竹福源花生醬增加層次感，打造出加泰隆尼亞地區漁民最喜歡以鮮魚佐配的羅曼斯可醬。最後抵達歐亞大陸交界處的巴爾幹半島，「廣寒香櫻桃鴨胸春季野莓醬汁」以帶有春天氣息的莓果、杜松子與薄荷製成醬汁，搭配肥美宜蘭櫻桃鴨享用，主廚更額外選用苗栗南庄桂花釀點綴，花香撲鼻同時也平衡肉質油膩感。

GUSTOSO自即日起至6月30日推出「歐陸半島漫遊之旅」主題美食，每日午間、周五至周日晚間以半自助套餐供應，任選主菜搭配豐盛自助餐檯料理每位980元+10％起，使用「尋找4月幸運星」壽星優惠享最高75折，4月壽星趕快揪團訂位！GUSTOSO服務專線02-7706-9099。

限即將在4月底到期，GUSTOSO餐廳與URBAN331酒吧同步祭出紙本振興券晚鳥優惠，即日起至4月30日來店用餐消費，結帳使用任一面額的紙本振興券付款，消費滿500元直接送500元餐飲抵用券（以此類推），可下次折抵使用，票券價值直接Double。