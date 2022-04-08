三月氣溫回暖，作物即將面臨蚜蟲大軍的入侵，農委會苗栗區農業改良場針對蚜蟲捕食性天敵—基徵草蛉，測試了一系列對國內常見農藥的毒性反應，以提供民眾生物防治時挑選適合藥劑的相關資訊，讓益蟲與藥劑雙管齊下，害蟲無所遁形。

苗栗場指出，蚜蟲因身形細小、喜歡躲藏在葉背且其族群密度可在短期內攀升，於春、秋兩季氣候溫暖時期最容易大發生，是友善農業、家庭園藝以及連續採收作物常見的棘手害蟲，民眾防治稍有疏忽時即在花苞與嫩芽上危害嚴重。大量的蟲體吸收植物汁液不但造成植物生長不良、花苞掉落，蚜蟲所分泌的蜜露還會吸引螞蟻一同加重危害並造成煤煙病，因此防治蚜蟲為維護花苞及嫩芽正常生長之首要作業。

苗栗場長呂秀英表示，自然環境中可防治蚜蟲的天敵昆蟲種類眾多，它們可以找出躲在植物上的蚜蟲並殺死，在農藥無法接觸到的地方發揮功效。其中，基徵草蛉已在國內開發量產並有商品供民眾購買使用。草蛉可採用設置卵片或直接施灑幼蟲兩種釋放方式，將草蛉施用於植物幼嫩部位或害蟲發生處，配合適宜環境條件下可提供8～12天的防治效果，每隻草蛉一生約可捕食180隻蚜蟲，定期釋放可有效抵禦蚜蟲大軍的侵襲。

苗栗場進一步指出，以基徵草蛉剋制蚜蟲這類「以蟲治蟲」的生物防治時，效果很容易受到環境條件影響，除了氣候與植物種類外，化學藥劑也是造成生物防治成效打折的一大因素。該場測試常用殺蟲劑結果顯示，如：加保利、納乃得、第滅寧、賽洛寧、亞滅培、益達胺、達特南等對草蛉幼蟲具有強接觸毒性，施用於草蛉生物防治期間可能導致草蛉大量死亡，因此建議農友在進行生物防治期間，避免使用上述之藥劑。