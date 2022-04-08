受疫情影響 中鋼111年新進人員甄試初（筆）試延期 16:232022/04/08 工商 林憲祥 、高雄 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因應國內新型冠狀病毒肺炎疫情，基於維護應考人及試務工作人員之健康安全，原訂於111年4月16日辦理的中鋼公司111年新進人員甄試初（筆）試延期辦理。 中鋼表示，相關時程待確認後另行公告，並將同步發訊至應考人報名時留存的電子信箱，應考人亦可自中山大學報名網站查詢，請隨時留意掌握。 疫情影響收入 大陸多家銀行可延期還房貸 最長3個月 綠營直轄縣市議員民調時程出爐 高雄廝殺4／11登場 #中鋼 #應考人 #新進人員 #甄試 #延期 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中鋼3月出貨 優於預期 04:102022/04/04 財經要聞 民眾黨議員參選人遭爆曾酒駕退選 新北中和改推美女刺客 15:432022/03/30 政治 基隆城博會剩不到半個月 驚傳林右昌明宣布延期 22:092022/04/07 生活 逆襲 獲利成長前十傳產占七 04:102022/04/01 產業特刊 中鋼棒線 Q2提前滿單 04:102022/04/08 證券．權證 向新秀及精英招手 中壽搶人才 最高補貼397萬 04:102022/04/07 金融．稅務 T1聯盟》中原大學再爆確診 雲豹周末兩戰宣告延期 11:582022/04/01 體育 師生確診連日增！北市開第一槍 畢業旅行全延期 15:502022/04/01 生活 疫情延燒 三峽宮廟遶境紛喊卡 04:102022/04/08 地方新聞 疫情影響！ 2022台東縣縣議會議長盃拔河賽確定延期 11:142022/04/01 寶島 股東會小確幸紀念品熱潮再臨 04:102022/04/06 證券．權證 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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