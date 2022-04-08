因應國內新型冠狀病毒肺炎疫情，基於維護應考人及試務工作人員之健康安全，原訂於111年4月16日辦理的中鋼公司111年新進人員甄試初（筆）試延期辦理。

中鋼表示，相關時程待確認後另行公告，並將同步發訊至應考人報名時留存的電子信箱，應考人亦可自中山大學報名網站查詢，請隨時留意掌握。