市議員蔡永芳拍下綠捷G04站體施工路段有名外傭推著坐輪椅的長者走在車道一旁緊鄰大卡車，人車爭道險象環生。（蔡永芳提供／陳夢茹桃園傳真）

桃園市八德區主幹道介壽路上因捷運綠線動工，車道限縮、改道等陷入交通黑暗期，對行人尤其不友善。市議員蔡永芳拍外傭推著坐輪椅的長者一旁緊鄰大卡車，畫面險象環生，痛批人行道施工管線外露、路面不平，行人走路都不好走何況輪椅族；對此捷工局坦言督工不周會加緊改善。

蔡永芳指出，介壽路綠捷施工，車道限縮後汽機車本就難行，臨時設置的人行道坑坑洞洞，甚至有管線外露，路面不平整，行人都卻寸步難行更何況是輪椅族？民眾只能被迫走到車道與大車相爭，他質詢前到現場勘查，拍下G04施工路段有名外傭推著坐輪椅的長者走在車道上，一旁緊鄰大卡車的畫面，民眾也痛批「走介壽路真的是惡夢！」。

「行人空間卻沒有1處合格！」蔡永芳點出，2月初有名6旬婦人晚間行經G04站施工路段，走在工程架設的圍籬旁，卻遭後方無照機車駕駛撞倒當場死亡，若該名婦人的家屬提國賠，捷工局恐有責任，他更向捷工局要求一同至現場實地會勘。

對此捷工局局長陳文德回應，八德區介壽路路幅最寬處僅20米，且大多無騎樓空間，2020年10月開始站體工程施作的G04站，因騎樓無法通行，民眾常行走於路肩，圍籬架設周邊均設有行人動線，並設有相關導引牌面供行人遵循，提醒民眾切勿行走於車道上。

至於人行道路面不平的問題，捷工局表示，會要求施工廠商加強人行通道路面的平整度及每日巡檢維護，為讓用路人易於辨識，未來將把部分行人通道繪製成彩色鋪面，以強化視覺效果。

陳文德補充，原則上人行通道皆設置在圍籬外，但因部分工項施作時可能擴及行人動線，必要時會將人行通道規畫在工區圍籬內，一定會強化動線管理，明確區隔施工範圍與人行空間。

桃園綠線捷運原預計2026年底可完工，不過先前在桃園火車站進行G07站施工時，挖到清朝鐵道遺構和日據時期遺構，導致工期延後，須延至2027年方能完工，遭市議員黃婉如、林政賢等人批評沒做好前置勘查作業，盼市府能妥善處理、盡量保留。