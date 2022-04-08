振興五倍券本月底到期，使用期限進入倒數，為了搶攻振興券的最後商機，高雄市不少單位及業者紛紛推出加碼優惠，不論是玩的，吃的，住的，用的，都有不同的活動，就是要搶攻這波晚鳥振興券市場。

高雄市政府原民會4/30（六）前推出「高雄部落就醬玩」DIY體驗遊程，茂林區及桃源區部落體驗活動，分別是位於茂林里烏巴克創藝工作坊推出的DIY琉璃珠體驗，以及桃源區寶山里馬里山咖啡農場推出的採咖啡及採茶遊程。體驗遊程每人只要500元，凡使用振興券、i原券消費，現場加碼回饋高雄券100元，鼓勵民眾到高雄原鄉把振興券花光光！高雄市原民會主委阿布斯表示，也歡迎民眾到「螢火蟲的故鄉」那瑪夏參加賞螢活動，活動時間也是到4/30，購買賞螢票還可抵用市集消費，超值又好玩的部落遊程及活動，歡迎大家來部落就醬玩！

高雄福華大飯店也出超值的餐飲及客房優惠，並擴大優惠適用於高雄券，要吸引”剩”券在握的民眾青睞。即日起至4/30（六），持紙本振興券或高雄券，週一到週四雙人入住豪華客房每房優惠價NT$3,600元（不含早餐），全額回饋加碼再送NT$3,600元抵用券，分別可使用在餐飲、住宿及早餐或伴手禮兌換。除了客房優惠之外，高雄福華飯店全館各餐廳也都推出優惠活動，持紙本振興券或高雄券用餐消費。全館餐廳豐富的優惠內容，可讓民眾依照喜好選擇使用。

全臺最密集、高雄市最齊全的高雄青年家具街商圈集結許多歷史悠久老店，從窗簾、磁磚、沙發、餐桌、床墊等裝潢家飾用品，短短不到200公尺的家具街即可搞定，就像是一條龍服務，一次可以買齊所有家中必需品。青年家具街商圈即日起至4/30（六）推出「ALL IN 你的振興五倍券！咱青年振相挺」活動，歡迎民眾持振興五倍券至商圈會員店家消費，只要達到各店家制定的滿額門檻，就可獲得摸彩券1張，於5/5（四）晚上6點前投入摸彩箱中，有機會把大獎GOGORO騎回家。