品觀點本週最新一集「于北辰將軍x北杯說故事」不說鬼故事，于北辰要來分析桃園市長這局，藍營誰出線是主席朱立倫說了算。

國民黨秘書長黃健庭說，我們其實早就已經訂了一個非常公平針對桃園的競選方式，也由桃園地方黨部做了一些協調，如果羅智強先生光是靠網路聲量、沒有地方支持，他要打全面性的桃園選戰非常困難。

桃園市議長邱奕勝也說，每一個符合資格的黨員都有權利來參選，同時尊重中央的決議跟機制，一切以黨中央為主，這句話講得四平八穩，其實就是告訴你 朱立倫說的算。

于北辰三問羅智強，其一，參選桃園市長的目的是什麼？如果是以愛桃園、愛鄉土、愛市民，4年前就該來；其二，如果參選是為了打敗陳時中，那萬一陳時中沒有來選桃園呢？其三，目前設籍在桃園什麼地方，13區要去哪一區？

于北辰說，陳時中沒有說要選桃園，桃園市長就算國民黨選上了，也不叫打敗民進黨，因為桃園的市長沒有藍綠，只有愛人民、愛百姓、愛桃園這塊土地，桃園人一點都不排外，自己26年前搬到桃園，感受到桃園人的熱情。

至於羅智強參選會不會影響到藍、綠、白的選情，于北辰認為，藍、綠、白誰當市長桃園人根本不在乎，桃園人只要一個好市長，一個會做事的市長，桃園人需要的是少一點政黨惡鬥、少一點口水，再多一些耕耘與建設，再多一點市

于北辰呼籲，所有想要到桃園來當市長的，不管是藍、綠、白如果你做的夠、做的好歡迎來選，如果你做的不夠、不好，沒關係從現在開始耕耘4年後重新再來。