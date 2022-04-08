知名人士透露，該酒店過去曾經是制服店，後來改為便服與制服店並存的新型態「禮制店」，小姐穿著火辣，會由幹部一次10位輪流帶到客人挑選，如果不滿意，手一揮如「翻書」般立刻接著下批10位進場進行選妃。（資料照）

新北土城分局王姓偵查佐3日與1名確診友人到兒童新樂園遊玩，遭匡列隔離、6日確診，而該友人據調查前3天都有到林森北路某酒店，疑似是名酒店小姐；知名人士透露，該酒店過去曾經是制服店，後來改為便服與制服店並存的新型態「禮制店」，小姐穿著火辣，會由幹部一次10位輪流帶到客人挑選，如果不滿意，手一揮如「翻書」般立刻接著下批10位進場進行選妃。

知情老司機透露，該家酒店改制後，由於小姐打扮愈加性感，廣為吸引客人，疫情期間底單由1350元漲至1500元，少爺小費1千元，包廂費用約1千元，營業時間從傍晚5點至隔天早上7點。

北市確診個案25006足跡。（台北市政府提供）

該名土城分局王姓偵查佐3日與確診個案25006到兒童新樂園遊玩、共餐，5日被通知隔離，6日上午前往土城醫院做PCR檢測確診；而根據北市公布的案25006足跡，除了4月3日有到兒童新樂園，4月1日、2日、3日都有林森北路某酒吧足跡，被推測是該店小姐。

土城警分局發出回應，王員與女性友人僅見過2次面，第一次是今年3月28日在北市夜店偶遇，聊天過程該女自稱從事殯葬業，王員隨後獨自返家，2人在本月3日再度約見面，該女再度表示從事殯葬大體化妝等工作；目前分局針對與王員同時段上班及接觸人員，擴大匡列19名員警，6日前往PCR檢驗均為陰性。