美國零售業巨頭沃爾瑪周四表示，由於美國司機非常缺人，可能加劇供應鏈之亂和商品短缺問題，沃爾瑪將提高旗下12,000名長途卡車司機的起薪。

這些司機負責將商品運送到沃爾瑪和山姆會員店（Sam's Clubs）的門市。

根據政府和產業官員，美國合格的卡車司機仍然供不應求，每日工時的聯邦法規、新冠疫情和其他問題導致許多卡車司機辭職走人。

本來沃爾瑪卡車司機的薪酬在全美就已經名列前茅，現在這家全球最大零售商還準備加碼將司機的起薪從年薪8萬7,500美元調升為 介於9萬5,000美元～11萬美元。

根據美國勞工統計局的數據，這已遠遠超過2020年美國大卡車司機的平均薪資4萬7,130美元，這些司機的「實質」所得增長已經落後通膨，實際上僅相當於在1970年代其所得的7成左右。官方數據顯示，目前美國大卡車從業司機約有190萬人。

此時正值經驗豐富的18輪大卡司機供不應求，以及亞馬遜正在建立自家的貨運承攬網路，沃爾瑪調升司機起薪的舉措可能有助於強化競爭優勢。

沃爾瑪供應鏈人資部資深副總裁Karisa Sprague在聲明中表示，我們很自豪地宣布加薪，以確保對司機而言，沃爾瑪仍是世界上最好的公司之一。