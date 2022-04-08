過去7年來，六都AQI年平均值均呈現逐年下降趨勢，但又以台中市的降幅最大，空品改善程度排名六都第一。（台中市環保局提供／謝瓊雲彰化傳真）

台中市全方位管制空氣品質，積極加強三大汙染源源頭管理，AQI空品指標降幅成效顯著。依據行政院環保署統計數據顯示，2015年至2021年間，各縣市AQI平均值均呈現逐年下降趨勢，其中台中市最近3年AQI年平均值相較2018年前4年之年平均值，大幅減少15.1％，空品改善程度排名六都第一。

中市環保局表示，AQI代表空氣品質是否良好的指標，AQI值愈小、空品愈佳，國內影響AQI指標最主要是PM2.5，其次是臭氧。去年上半年受長期乾旱且不利擴散天數偏多等影響，AQI值雖略高於前年，但市府持續推動各項空品改善措施，因此AQI平均值仍維持在60以下。AQI平均值連續2年低於60，顯示台中市空品管制策略全方位，能有效管制各種空氣汙染物。

環保局長陳宏益說，市府針對空汙問題，秉持「先公後私、先大後小」原則，持續針對最大的排放量固定源，採優先管制，移動源及逸散源等次要汙染源，則以輔導為主；推動源頭減量及管末管制對策，讓空品多面向逐步改善，近幾年空品大幅獲得改善，未來仍會持續改善空汙問題，為市民健康把關。

環保局也提醒，春季清明節、秋天雙十節前後，受到季節風轉換因素，容易出現濃霧現象、能見度不佳，空氣品質受到地形及季節氣候影響，民眾欲即時掌握空品最新狀況，可至「環保局空氣品質監測網」查詢，亦可手機下載環保署「環境即時通」APP，隨時掌握最新空氣品質狀況。