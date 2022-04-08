中磊電子（5388）今（8）日公布3月份營收為47.9億元，較去年同期34.1億元，年增41％、亦較上月營收成長28％，寫下歷史次高紀錄。另首季累計營收126.6億元，相較去年同期的96億元，年成長率達32％，單月及單季營收皆創下歷年同期新高紀錄。

疫情帶動的遠距新生活蔚為常態，全球頻寬基礎建設浪潮正興，高速網路鋪設與區域網路升級需求大起，企業、家用及個人之遠距新興應用及資訊傳輸需求暴增，看準商機，中磊深耕新世代通訊核心技術，舉凡高速光纖接取設備、DOCSIS 3.x Cable產品、WiFi 6/6E無線設備、5G FWA固網無線接取設備、5G小型基地台及影音串流設備等新產品都在今年陸續發酵。

同時，中磊優化全球布局，除北美及歐洲等原主力市場外，並積極拓展新興市場如東南亞、印度、拉丁美洲等。

中磊指出，公司長期深耕電信寬頻領域，積極投入前瞻技術研發，與全球客戶深度合作，電信直效行銷業務轉型效益顯現，整體營運成長可期。