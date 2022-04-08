亨泰光（6747）受惠夜戴型角膜塑型鏡出貨量大幅增加，以及部分大陸地區遞延訂單出貨，帶動貨3月合併營收達8074萬元，第一季合併營收1.98億元，雙創歷史新高，年增率分別達2.43％和21.46％。

首季營收表現亮麗的亨泰光，由於主力產品—夜戴型角膜塑型鏡（Orthokeratology；Ortho-K，簡稱：OK鏡）銷售業績大幅成長，其中台灣地區受惠OK鏡在國內近視防控市場滲透率穩定提升，台灣OK鏡銷售年增率達35％，而中國大陸地區除新訂單外，去年因接單時程及產程安排關係，部分訂單遞延至第一季出貨，亦帶動中國大陸地區的銷售業績較去年同期大幅增加近4成。

亨泰光表示，隨3C產品使用率大幅提升，近年來近視人口明顯增加外，年齡層亦普遍下降，近視預防及控制成為許多家長關心的議題，在近視防控方式中成效較佳的OK鏡因此成為近視矯正市場上成長最快速的產品之一，公司可望持續受惠此一商機，以目前台灣及中國大陸訂單來看，今年OK鏡整體出貨量可望維持兩成以上。

而為因應台灣及中國大陸訂單快速成長，亨泰光已著手進行擴產計畫，五股廠區的第二條全自動化產線將於第四季加入生產行列，預估待新產線進入全產能量產階段，整體產能可望再增加五成以上。